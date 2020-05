In den frühen Morgenstunden legt sich am Freitag eine Störungszone von Nordwesten her über Österreich und erfasst am Nachmittag auch die Alpensüdseite. Damit verläuft der Tag sehr unbeständig mit Regenschauern und Gewittern, wobei sich der Schwerpunkt der Gewittertätigkeit am Nachmittag in den Süden verlagert. Nach neun bis 16 Grad in der Früh klettert die Thermometermarke voraussichtlich auf Werte von 20 bis 27 Grad.