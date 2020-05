Eigentlich zeigten sich Herzogin Kate und Prinz William bei Schlagzeilen um ihr Privatleben bislang immer recht gelassen. Ein Bericht des britischen Magazins „Tatler“ schien jetzt doch auch bei den Cambridges die Wogen hochgehen zu lassen. In der Vorwoche wurde dort eine Story mit dem Titel „Catherine the Great“ veröffentlicht. Bereits wenige Tage später veröffentlichte der Kensington-Palast dazu ein kritisches Statement, in dem es hieß, der Bericht enthalte „Schwaden von Ungenauigkeiten und falsche Darstellungen“, man habe von der Veröffentlichung nichts gewusst.