Spanien will den Notstand und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis zum 21. Juni ausdehnen. Ministerpräsident Pedro Sanchez will das Parlament um Zustimmung für eine letzte zweiwöchige Verlängerung bitten. In Spanien gibt es keine einheitliche Regelung für die Corona-Maßnahmen, sondern regionale Unterschiede. Während sich Madrid, Barcelona und große Teile Kastiliens noch in „Phase 1“ befinden, gilt etwa für die Balearen-Inseln Ibiza, Mallorca und Menorca „Phase 2“ und für Formentera „Phase 3“.