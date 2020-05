„Vor der Pandemie hatten wir einen Peak, was das Image des öffentlichen Verkehrs anbelangt“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Sie verweist auch auf immer neue Rekordzahlen bei den Fahrgästen: „Von dieser Spitze sind wir dann plötzlich heruntergefallen.“ In Zeiten der strengen Ausgangsbeschränkungen wurde in den Öffis nur 20 Prozent der üblichen Auslastung gezählt. Inzwischen hat sich die Mobilität in der Bundeshauptstadt wieder deutlich erhöht - allerdings nicht im selben Ausmaß im öffentlichen Verkehr.