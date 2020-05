Im Streit um die Zukunft Hongkongs haben chinesische Staatsmedien die Unruhen in den USA für Kritik an US-Präsident Donald Trumps Regierung genutzt. Als Reaktion auf Trumps Ankündigung, Hongkongs derzeit bestehende Sonderrechte beenden zu wollen, hieß es in einem Kommentar der Zeitung „China Daily“ vom Sonntag, dass sich die Gewalt in den USA ausbreite und die dortigen Politiker „ihren Job machen und die Probleme in den USA lösen sollen, anstatt neue Probleme und neuen Ärger in anderen Ländern zu schaffen“.