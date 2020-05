Sieben Mitarbeiter von Amazon-Verteilzentrum positiv getestet

28 der Fälle in Wien hängen laut Angaben des Krisenstabes der Stadt mit familiären Clustern zusammen, die übrigen wurden bei Firmen-Screenings entdeckt. Konkret betreffen diese positiven Testergebnisse 17 Beschäftigte in zwei Unternehmen - eines davon mit Sitz in Niederösterreich, wo die dortigen Behörden Abstriche genommen hatten. So wurden sieben Mitarbeiter des Amazon-Verteilzentrums in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) positiv auf das Coronavirus getestet. Mehrere Ergebnisse sind noch ausständig, hieß es am Sonntag aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Dass dort entdeckte positive Fälle trotzdem in der Wiener Statistik aufscheinen, liegt daran, dass die Mitarbeiter ihren Wohnsitz in der Bundeshauptstadt haben. Nähere Auskünfte zum zweiten Betrieb in Wien gibt es noch nicht.