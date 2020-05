Die steirische Verkehrspolizei hat in einer „Tuning“ genannten Schwerpunktaktion an zwei Abenden im Bezirk Leibnitz zahlreiche Fahrzeuge auf Änderungen und Umbauten überprüft. Dabei wurden mehr als 80 Anzeigen erstattet und bei vier Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen, wie die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mitteilte.