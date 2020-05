In Tirol sind am Samstag ein Lebensmittelmarkt und eine Tabaktrafik Opfer eines Betrugs geworden. Es dürfte sich in beiden Fällen um dieselbe Täterschaft handeln. Eine Frau verleitete am Telefon jeweils eine Verkäuferin dazu, Bitcoin-Auflade-Codes durchzugeben. Der Schaden bewegt sich laut Polizei im Bereich eines niedrigen und eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags.