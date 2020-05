In den USA ist es den fünften Tag in Folge in mehreren Städten zu Demos und Unruhen nach dem gewaltsamen Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz gekommen. Quer über das Land gingen am Samstag Tausende Menschen auf die Straße. Demonstranten blockierten Straßen und entzündeten Feuer. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die zum Teil Tränengas und Plastikgeschosse einsetzte. In Indianapolis kam ein Mensch unter bisher noch nicht näher geklärten Umständen ums Leben. US-Präsident Donald Trump machte linke „Plünderer und Anarchisten“ für die Eskalation der Gewalt verantwortlich.