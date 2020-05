Pressekonferenz geplant

Das Treffen, das erst zwei Tage zuvor geplant wurde, dauerte nur rund zwanzig Minuten. Redner gab es keine. Stattdessen zogen die Sympathisanten zu der Stelle, wo Anfang Mai die Gehsteigverbreiterung vorgenommen wurde. Dort wurde ein Gruppenfoto gemacht. Noch in der kommenden Woche will die Bewegung in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gehen.