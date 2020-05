Bobby Joe Morrow, 1956 in Melbourne mit drei olympischen Goldmedaillen der überragende Sprinter, ist tot. Er starb im Alter von 84 Jahren in seinem Haus im texanischen San Benito, teilte seine Familie am Samstag (Ortszeit) mit. Morrow wurde 1989 in die Ruhmeshalle der US-Leichtathleten aufgenommen.