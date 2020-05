In der Nacht auf Pfingstsonntag wurden neuerlich Schwerpunktkontrollen hinsichtlich unerlaubter Straßenrennen, Lärmerregung und Umbauten von Fahrzeugen, dieses Mal in der Stadt Wels, durchgeführt. Es waren Polizisten des Stadtpolizeikommandos Wels, der Landesverkehrsabteilung und der Bereitschaftseinheit OÖ sowie Beamte des Polizeikommissariates Wels und Sachverständige der Landesregierung im Einsatz. Als Hotspots ergaben sich eine Tankstelle auf der Osttangente und der Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Salzburger Straße.