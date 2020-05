In Sölk (Bezirk Liezen) wurde Freitagnacht eine 36-jährige Steirerin von ihrem eigenen Ehemann mit einem Messer bedroht, attackiert, gewürgt und verletzt. Es soll nicht der erste Fall von Gewalt in der Partnerschaft gewesen sein. Der 42-jährige Verdächtige wurde in die Justizanstalt Leoben eingeliefert, ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen.