Der deutsche „Spiegel“, der italienische „Corriere dello Sport“, die französische „L’Equipe“, die britische „BBC“ - alle titelten mit dem „Go“ am Red Bull Ring in der Steiermark. Sogar in Venezuela, Mexiko oder Kanada wurde hinausposaunt, dass der erste Grand Prix des Jahres der „Königsklasse“ diesmal im kleinen Österreich steigt!