Eine, die mit einer möglichen WM-Verschiebung nichts anfangen kann, ist Federica Brignone (29). “Ich bin wirklich wütend und habe es satt. Bei allem Respekt für diejenigen, die krank waren und sind, für die Toten, für diejenigen, die so viel wegen des Virus gearbeitet und gelitten haben, aber meiner Meinung nach wird jetzt übertrieben. Die Daten sprechen von keiner so dramatischen Sterblichkeit“, so Brignone gegenüber dem Südtirol-Portal „sportnews.bz“.