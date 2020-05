Einwohnerzahl vergleichbar mit Österreich

Israel hat mit einer Bevölkerung von 8,8 Millionen in etwa die gleiche Einwohnerzahl wie Österreich. In Israel meldete die Johns-Hopkins-Universität bisher 17.012 bestätigte Corona-Fälle und 284 Personen, die an Covid-19 verstorben sind. In Österreich waren 16.685 Menschen jemals mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert und 668 starben an dem neuartigen Coronavirus.