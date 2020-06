Allein 100 Hochzeiten nur im Mai verschoben

Nur im Mai wurden am Standesamt in der Stadt Salzburg 100 Trauungen verschoben, 70 fanden statt. „Die Reaktionen der Paare auf die Nachricht, dass Heiraten wieder möglich sei, fielen komplett unterschiedlich aus. Der Großteil will aber doch heuer vor den Altar treten“, schildert Franz Schefbaumer, Leiter des Standesamts in Salzburg-Stadt.