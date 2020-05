Als wir in den vergangenen Monaten alle im Corona-Lockdown, der behördlich verordneten Quarantäne, verharrt sind, hat fast jeder nach einigen Wochen des Verzichts gespürt, welche Gewohnheiten im Besonderen fehlen. Die wöchentliche Jogging-Runde mit Freunden, der scharfe Diskurs am Stammtisch, die gewohnten Besuche bei Verwandten oder das gemeinsame Erlebnis, Musik zu hören. In meinem Fall war es König Fußball.