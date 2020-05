„Wir haben 100 Betten, für vielleicht 15 Italiener sperre ich nicht auf“, klagt Edda Visentin beim Telefonat mit der „Krone“. Gemeinsam mit ihrem Mann betreibt die Klagenfurterin das Hotel Napoleon in Jesolo. Wegen der Quarantänepflicht in Österreich ist ein Urlaub im Ausland derzeit nicht möglich. Das lässt die Hoteliers verzweifeln: „Wir öffnen am 10. Juni und hoffen, dass alles gut geht“, so Visentin.