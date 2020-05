Ein Wanderer (52) aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Samstag gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin (48) auf dem Schöckl unterwegs. Dabei kam er gegen 14.20 Uhr beim Abstieg im steilen Gelände der Lifttrasse (Höhe Stütze 7) zu Sturz, nachdem er übergeknöchelt war. Der 52-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen am Bein sowie am Sprunggelenk, dass er nicht mehr selbst absteigen konnte, woraufhin seine Lebensgefährtin die Rettungskräfte alarmierte.