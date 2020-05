Um eine zweite Welle an Corona-Infektionen zu verhindern und um den Urlaub in Kärnten möglichst sicher zu gestalten, wurde am Samstag ein Pilotprojekt gestartet: Angestellte in Betrieben am Wörthersee sollen wöchentlich zum PCR-Test. Bis Juli soll dann eine flächendeckende Testung im gesamten Land möglich sein.