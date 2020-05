In zwei Wochen fallen die Masken im Lokal

Treffen mit Freunden und Verwandten: Die sind nun auch mehr oder weniger unbeschränkt möglich. In Gastgärten dürfen wir seit zwei Wochen wieder. Und in zwei Wochen entfällt neben dem Maskengebot beim Betreten von Lokalen auch das Vier-Personen-Limit (plus Kinder) an einem Tisch.