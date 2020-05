Die Fußball-Profis in Spanien dürfen ab Montag wieder in voller Mannschaftsstärke trainieren, bevor die Spiele nach dreimonatiger Corona-Zwangspause am 11. Juni fortgesetzt werden. Die Erlaubnis erteilte die Regierung am Samstag, wie La Liga auf ihrer Internetseite mitteilte. Damit werde ab kommender Woche die vierte und letzte Stufe der Rückkehr des Fußballs erreicht.