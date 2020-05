„Ich kann mir gut vorstellen, dass wir das ab jetzt jedes Jahr machen werden, auch, wenn die Idee coronabedingt geboren wurde“, so Kuratorin Gabriele Spindler von der Landes-Kultur GmbH (vormals Landesmuseum). Rund 190 Künstler aus Oberösterreich haben sich am Open Call im Internet beteiligt und sich mit insgesamt 800 Werken auf digitalem Weg und offen einsehbar für Interessierte für einen Platz in der Sommerausstellung im Schlossmuseum beworben. Eine Jury aus Spindler und weiteren Mitarbeitern der GmbH wählt bis nächste Woche 300 bis 400 Arbeiten aus, die dann ab 26. Juni bei freiem Eintritt im Altbau des Museums ausgestellt werden. Wie bei einer ähnlichen Schau der Royal Academy in London können die Werke auf Anfrage dann auch gekauft werden. Damit will man die Künstler in der finanziell fordernden Corona-Krise unterstützen, ihnen eine Präsenz geben.