Senioren abgezockt?

Zum Einen soll er durch seinen Geschäftspartner mit einer türkischen Tätergruppe in Kontakt gekommen sein, die über Telefonanrufe Senioren in Deutschland abzockte. Den Opfern – ehemaligen Türkei-Urlaubern – wurde unter anderem vorgegaukelt, in einen internationalen Kinderpornoring verwickelt zu sein, ein Haftbefehl und ein Auslieferungsantrag in die Türkei lägen bereits vor. Abwenden könne man dies nur mit Zahlungen. Nicht alle fielen darauf herein, 42.000 Euro sollen aber auf dem Konto des Betriebswirts gelandet sein.