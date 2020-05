Ein doppelter Neustart! Wenn Bundesligist Hartberg Mittwoch auswärts beim LASK (18.30) die Premiere in der Meisterrunde angeht, ist’s für Peter Tschernegg umso mehr ein Neuangriff. Nur zwei Spiele konnte der Winterzugang von 2019 für den TSV über 90 Minuten absolvieren. Am 30. März letzten Jahres schnalzte es dann im Knie - Kreuzband ab. Zum zweiten Mal bei Tschernegg. „Nach dem rechten war’s diesmal halt der linke Stecken“, hat der defensive Mittelfeldmann aber neuen Mut gefasst. Denn im einzigen Corona-Test zuletzt bei der Austria (0:1) bekam der Deutschlandsberger von Coach Schopp wichtige Minuten. „Jetzt bin ich körperlich besser drauf als vor der Verletzung“, will der Ex-Schweiz-Legionär um einen neuen Vertrag (sein aktueller endet am 30. Juni) in Hartberg kämpfen.