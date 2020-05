Ein 32-Jähriger und ein 29-Jähriger, beide aus dem Bezirk Steyr Land, gerieten nach einem Einbruchsdiebstahl in der Nacht auf 30. Mai 2020 in eine Tierwarenhandlung in Steyr ins Visier der Ermittler. Die beiden sind verdächtig und zeigten sich bei ihren Einvernahmen umfassend geständig, in das Geschäft eingestiegen und daraus mehrere Aquarien und dazugehöriges Zubehör gestohlen zu haben.