“I am very sad, my darling Inge“

Als Arthur Urch wenige Monate später am 9. Oktober 1946 geboren wurde, war sein britischer Vater nicht mehr im Lande. Die Armee hatte ihn vermutlich im Frühjahr 1946 wieder nach Hause nach England geschickt. Briefe - ein paar Sätze auf Deutsch, großteils aber auf Englisch - schrieb er seiner Kindsmutter trotzdem: „I am very sad, my darling Inge, for I am not with you“, ist da etwa zu lesen (dt.: „Ich bin sehr traurig, meine geliebte Inge, weil ich nicht bei dir bin“). Zurückgekehrt ist er nie wieder...