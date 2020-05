„Krone“: Glauben Sie, dass Sie mit 133 Millionen Euro Neuverschuldung auskommen werden, wo die Einnahmen rasant zurückgehen?

Stelzer: Auch ich - wie so viele andere Finanzreferenten der öffentlichen Haushalte - muss akzeptieren, das wir jetzt einmal mit Schulden, wahrscheinlich auch in größerem Ausmaß, leben müssen. Weil eine Situation wie die ist jetzt die Stunde der öffentlichen Haushalte. Wir müssen jetzt Notlagen überbrücken und dann schauen, dass Investitionen und Erneuerungen In Gang kommen. Und das Ganze bei wegbrechenden Einnahmen. Und, was noch dazu kommt und was vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber wovon ich zu 100 Prozent überzeugt bin, und bei noch folgenden Steuersenkungen. Das heißt, es werden die Einnahmen ja (noch) wenigere werden. Wir werden also wieder neue Schulden haben. Wie viel genau, das müssen wir wahrscheinlich im Herbst vorlegen, wenn auch der Bund mal genauer drübergeschaut hat. Alles, was wir jetzt sagen, sind Schätzungen , die vielleicht ein, zwei Wochen halten.