Wappensaal in Klagenfurt

Während der Barockmaler Josef Ferdinand Fromiller im Großen und Kleinen Wappensaal die Wappen jener Familien verewigte, die im Landtag mit Sitz und Stimme vertreten waren (mehr dazu am nächsten Sonntag in Ihrer „Krone“), erhielt Anton Kolig zum zehnjährigen Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung den Auftrag, einen Saal im Landhaus zu gestalten.