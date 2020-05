„Ich bin sehr froh, dass es eine Lösung mit dem Verkehrsverbund gibt und einige Nahversorger in der Gemeinde Einzelfahrkarten im Vorverkauf anbieten können“, sagt Grödigs Bürgermeister Herbert Schober. In einem ersten Schritt soll es in vier Geschäften Einzelfahrten für die Busse im Vorverkauf geben. „Das ist vor allem für diejenigen wichtig, die sich das Ticket nicht über die App kaufen können oder wollen“, so Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).