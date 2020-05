Als einen „Platzanweiser“ hat Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek Alfred Kolleritsch in einer Würdigung einst bezeichnet. Und was auf den ersten Blick despektierlich klingen mag, ist eigentlich ein wunderbares Bild für das Lebenswerk des Grazer Doyens: Denn für literarische Talente hatte Kolleritsch zeitlebens Platz - in seinem Büro, in seinem Herzen und letztendlich auch in seinen „manuskripten“.