Simon Wallner ist nicht nur Ortschef von Obertrum, sondern auch Obmann des Regionalverbandes Salzburger Seenland. Der Verband will das Flachgauer Hallenbadprojekt umsetzen. Das einstimmige Bekenntnis der Obertrumer Gemeindevertreter ist für den Bürgermeister daher „ein klares Zeichen.“ Noch haben sich aber nicht alle zehn Mitgliedsorte für das Projekt begeistern können – allen voran Straßwalchen. Da ist zwar Bürgermeisterin Tanja Kreer (SPÖ) klar für das Bad, aber die konservative Mehrheit in der Gemeindevertretung aus ÖVP und der Liste Straßwalchen wird am kommenden Mittwoch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zustimmen. Kreer spricht in diesem Zusammenhang von „Kirchturmdenken“.