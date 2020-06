Zur Zeit der wirtschaftlichen Hochblüte wurden Figuren, Vasen und Teller mit Alpenblumen-Dekor gut gepolstert in schweren Holzkisten verpackt, „New York“ oder „Melbourne“ in dicken schwarzen Lettern darauf geschrieben - und ab ging die kostbare Keramikfracht vom kleinen Alpenort Liezen bis nach Übersee. Das war zwischen 1954 und 1957, damals stand der kleinen Alpenländischen Kunstkeramik die große weite Welt offen. Die Stempel „Made in Austria“ und „Liezen“, den die begehrten Frachtgüter stolz trugen, bürgte für beste steirische Qualität.