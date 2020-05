In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind zwei Mitarbeiter eines lokalen Fernsehsenders durch einen am Straßenrand versteckten Sprengsatz getötet worden. Vier weitere Menschen seien verwundet worden, als das Fahrzeug des lokalen Senders Khurshid TV in der Millionenstadt von der Explosion erfasst wurde, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Samstag mit. Bereits im September 2019 wurden zwei Mitarbeiter des Senders bei einem ähnlichen Attentat in Kabul getötet. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.