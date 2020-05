In Minneapolis, wo der Afroamerikaner George Floyd am Montag nach einem brutalen Polizeieinsatz gestorben war, galten ebenfalls Ausnahmezustand und nächtliche Ausgangssperren - protestiert wurde dort aber trotzdem. Auch in anderen US-Städten, darunter New York, Detroit, Washington, Louisville und Oakland, war es in der Nacht auf Samstag zu teils heftigen Protesten gekommen.