Einige „Mutige“ ließen sich dennoch nicht davon abhalten, den Bund der Liebe einzugehen - ganz nach dem Motto: Wie in guten, so auch in schlechten Zeiten. „Wir hatten bis Ende April vier Hochzeiten, zehn geplante Veranstaltungen wurden allerdings von den Brautpaaren abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben“, erzählt Florian Köppl vom Schloss Orth - einer der beliebtesten Heiratslocations in Oberösterreich.