Wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt bleibt das Hallenbad in Neusiedl am See. Angestrebt wird eine Sanierung. Vorerst sind jedoch Experten am Werk. Ein Gutachten des Bundesverwaltungsgerichts ist in Vorbereitung. „Vom Urteil werden weitere Entscheidungen abhängig sein“, teilt Landesrat Christian Illedits mit.