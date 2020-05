Cobra rückte an

Denn als das Spiel auf Instagram erschien und bekannt wurde, rückte in der Realität die Cobra an und die Mathe-Matura wurde verschoben. Der Schüler versteckte sich in der virtuelle Welt hinter Pseudonymen wie „Alex BruhMoment“ und der Actiongame-Figur „Alexander Senaviev“ - jetzt muss er im richtigen Leben die Konsequenzen tragen.