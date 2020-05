Die Auswirkungen der Reisebeschränkungen durch die Corona-Krise waren am Samstag in Salzburg deutlich sichtbar. „So wenig Verkehr wie heute gab es auf der A10 zu Pfingsten seit Jahrzehnten nicht mehr“, sagt Aloisia Gurtner vom ÖAMTC Salzburg. Noch vor genau einem Jahr gab es auf der Tauernautobahn im Pfingstreiseverkehr 35 Kilometer Stau. Nur an der Grenze kam es bei der Einreise aus Deutschland zu Wartezeiten.