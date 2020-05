Ärgern Sie sich, dass von Ihrer Zeit in vielen Köpfen vor allem das Bild, auf dem Sie mit Haider im Porsche sitzen, und so mancher Skandal übrig bleibt?

Das Porsche-Foto war ja ein privates Bild, da waren meine Frau und ich bei Jörg Haider und seiner Familie im Bärental eingeladen. Dieses persönliche Ambiente von ihm zu sehen, war schon sehr interessant. Und dann hat er mich eingeladen, zu einem Volksfest zu fahren, und hat mich mit seinem Auto mitgenommen. Und, bitte, ich habe das ja nie ganz verstanden, normalerweise ist ja der Chauffeur nicht derjenige, der die Gestaltungsmacht hat. Auch mein Kurt Brunner, den ich über all die Jahre als Fahrer gehabt habe, wäre nie öffentlich als einer beschrieben worden, der so das Steuer der Politik in der Hand hält. Auch Jörg Haider hat sicher nicht meine Politik gesteuert, sondern nur das Lenkrad. Die Politik habe ich in Wien mit Susanne Riess, die ich sehr geschätzt habe und noch immer extrem schätze, gestaltet und natürlich auch mit Grasser, Scheibner, Gorbach. Das waren schon auch beachtliche Persönlichkeiten. Und nicht alles, was als Skandal ausgeschildert ist, ist auch ein Skandal. Ich war ja immerhin vier Jahrzehnte im Parlament, fast zwei Jahrzehnte in der Regierung, sieben Jahre als Bundeskanzler. Es gibt keine einzige Geschichte, die mir etwas Unehrenhaftes oder gar Kriminelles nachweisen hätte können.