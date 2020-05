Der Kampf um den Europacup in der deutschen Fußball-Bundesliga bleibt spannend! Während im Duell der österreichischen Trainer Oliver Glasner und Adi Hütter der VfL Wolfsburg von Ersterem am Samstag in der 29. Runde zu Hause Eintracht Frankfurt von Zweiterem 1:2 unterlag, siegte Hoffenheim in Mainz 1:0 - beide Klubs halten nun auf den Plätzen 6 und 7 bei je 42 Punkten. Im Abstiegskampf feierte Werder Bremen ein wichtiges 1:0 bei taumelnden Schalkern, der FC Augsburg verlor bei Hertha BSC mit 0:2.