Der Kunst- und Kulturbereich wurde von der Politik lange etwas stiefmütterlich behandelt und gerade bei großen Events im Populärmusikbereich wie auch Großkonzerten oder euren Festivals hat man bis dato noch keine wirkliche Lösung gefunden und auch die Aussichten gehen derzeit noch gegen null. Inwiefern fühlst du dich dabei persönlich im Stich gelassen?

Ich muss ehrlich sagen, dass ich mir schon seit Tagen und Wochen die Frage stelle, was sich die Politik in Bezug auf uns Konzertveranstalter denkt. In unserem Marktsegment sind wir mit etwa acht Millionen verkauften Tickets pro Jahr nicht in den Köpfen der verantwortlichen Personen drinnen und ich hoffe, dass es langsam so weit ist, dass wir irgendwann ankommen. Dass wir die Möglichkeit auch bekommen, uns an den Tisch zu setzen und unsere Bitten und Wünsche zu äußern. Wenn ich eines definitiv nicht tue, dann das Ganze auszusitzen. Ich werde weiterhin Druck machen, dass man uns endlich anhört, weil wir auch kein unwesentlicher Wirtschaftsfaktor in diesem Land sind. Bei den bisherigen Lösungen sieht man, dass Lobbying in Österreich sehr gut wirkt, weil für die sogenannte Hochkultur wie die Salzburger Festspiele oder Grafenegg wurden schnell Lösungen gefunden. Da geht es rein um bestuhlte Situationen, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Es wird jetzt wirklich Zeit, uns anzuhören und mit uns ins Gespräch zu kommen.