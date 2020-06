Mehr als drei Wochen lag er auf der Intensivstation im LKH Klagenfurt, wurde für 17 Tage in Tiefschlaf versetzt und in Bauchlage künstlich beatmet. „Zwischendurch erlitt ich einen Herzstillstand. Aber ich wurde wieder zurückgeholt.“ Dann musste der Patient für eine Woche in Spitalsquarantäne. „Die Isolation war das Schlimmste. Alleine, kein Radio, keine Ansprache. Ich war so schwach, konnte mich nicht bewegen und nicht einmal meine Frau anrufen.“