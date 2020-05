Dieser Meinung ist nicht nur John Edmunds, ein Experte für die Berechnung von Infektionskrankheiten an der „London School of Hygiene and Tropical Medicine“, sondern auch der Direktor des „Wellcome Trust“, Jeremy Farrar: „Covid-19 breitet sich zu schnell aus, um den Lockdown in England aufzuheben“, schrieb er am Freitagabend.