Normalisierung der Paketverteilung in Ost-Region

Mit Anfang Juni soll die Paketverteilung in der Ost-Region (Niederösterreich, Wien, Burgenland) wieder in den Regelbetrieb übergehen. Der Paketversand innerhalb der anderen Bundesländer - etwa von Vorarlberg in die Steiermark - sei auch bisher zu den gewohnten Laufzeiten erfolgt. Auf die Zustellung von Briefen habe die derzeitige Situation keine Auswirkungen.