Grund für die Kolonnen dürften die zweiwöchigen Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg sein, die viele Menschen zu einer Reise in den Süden veranlassen. Ein Polizeisprecher: „Es waren vorwiegend Kroaten, die über die Feiertage heimgefahren sind. Die Wartezeit betrug bis zu drei Stunden, weil in Slowenien auf Blockabfertigung umgestellt worden war.“ Samstagmittag verlängerte sich die Wartezeit sogar auf vier Stunden; es gab eine zehn Kilometer lange Kolonne.