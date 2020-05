Am Samstag um 4.23 Uhr wurde die Mattseer Feuerwehr zu einem Brand am Buchberg alarmiert. Das Feuer war in einer Werkstatt eines landwirtschaftlichen Gebäudes ausgebrochen. Bereits bei der Anfahrt wurde auf Alarmstufe 2 erhöht und die Floriani aus Obetrum kamen zur Hilfe. Insgesamt 80 Floriani mit zwölf Fahrzeugen brachten die Flammen rasch unter Kontrolle und konnte durch einen Innenangriff vom Heuboden löschen.