Rakete soll künftig Menschen zum Mars bringen

Das zweistufige, wiederverwendbare, 130 Meter hohe „Starship“ sollte - so die Pläne von Musk - eigentlich gegen Ende dieses Jahres sein Startdebüt in Richtung Weltall hinlegen. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus der ersten Stufe namens „Super Heavy“ und dem „Starship“, das künftig bis zu 100 Tonnen Fracht als auch Besatzung transportieren soll. Geht es nach Tesla-Chef Musk, sollen damit schon in naher Zukunft bemannte Mond- und sogar Marsflüge möglich werden.