Wieder in der Nachwuchszeit

Die Anfeuerungsversuche von Lustenaus Stadionsprecher Florian Matt vorm Aufwärmen der Austria wirken in der Stille eine halbe Stunde vorm Anpfiff störend. Und als der neue und alte Cup-König durch Szoboszlai in Front geht, kommt auch keine Endspiel-Stimmung auf. Man fühlt sich an die Nachwuchszeit erinnert, in der nach dem Torerfolg nur das Klatschen übermotivierter Familienangehöriger wahrnehmbar ist. Und dennoch: Der Ball rollt wieder. Nur das zählt.